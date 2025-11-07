Minerva Neurosciences informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Minerva Neurosciences hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD gegenüber 2,97 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at