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10.08.2026 06:31:29
Minerva Neurosciences präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Minerva Neurosciences hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Minerva Neurosciences ein Ergebnis je Aktie von -0,430 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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