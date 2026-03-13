|
13.03.2026 06:31:28
Minerva Neurosciences: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Minerva Neurosciences hat am 11.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Minerva Neurosciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 25,51 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 34,670 USD gegenüber 0,190 USD im Vorjahr verkündet.
