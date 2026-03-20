Minerva SA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Minerva SA hat am 18.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Minerva SA ein EPS von -2,310 BRL je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,71 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,20 Milliarden BRL ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,820 BRL beziffert. Im Vorjahr hatte Minerva SA -2,350 BRL je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 54,83 Milliarden BRL gegenüber 34,07 Milliarden BRL im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at