Minfeng Special Paper hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Minfeng Special Paper hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Minfeng Special Paper 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,73 Prozent auf 284,1 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 377,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at