Minfeng Special Paper stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Minfeng Special Paper hat sich am 28.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 315,8 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 CNY. Im Vorjahr hatte Minfeng Special Paper 0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Minfeng Special Paper im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 17,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,46 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at