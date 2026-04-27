Minfeng Special Paper vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Minfeng Special Paper lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 334,2 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 12,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 297,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at