Ming Yang Smart Energy Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ming Yang Smart Energy Group hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Ming Yang Smart Energy Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ming Yang Smart Energy Group 11,79 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,70 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at