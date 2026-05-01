|
01.05.2026 06:31:29
Ming Yang Smart Energy Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Ming Yang Smart Energy Group hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Ming Yang Smart Energy Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Ming Yang Smart Energy Group 11,79 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,70 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!