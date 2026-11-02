Ming Yang Smart Energy Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ming Yang Smart Energy Group äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,49 CNY gegenüber 0,070 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 7,07 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 22,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at