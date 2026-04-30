Ming Yang Smart Energy Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ming Yang Smart Energy Group hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ming Yang Smart Energy Group ein EPS von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 8,66 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ming Yang Smart Energy Group 7,70 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at