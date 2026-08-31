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31.08.2026 06:31:29
Ming Yang Smart Energy Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ming Yang Smart Energy Group veröffentlichte am 29.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,29 Prozent auf 8,37 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,44 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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