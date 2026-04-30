Ming Yang Smart Energy Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ming Yang Smart Energy Group hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,01 USD gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,25 Milliarden USD – ein Plus von 18,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ming Yang Smart Energy Group 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at