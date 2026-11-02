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02.11.2026 06:31:29
Ming Yang Smart Energy Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ming Yang Smart Energy Group äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,050 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 1,05 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 18,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ming Yang Smart Energy Group 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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