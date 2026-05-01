Ming Yang Smart Energy Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ming Yang Smart Energy Group lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ming Yang Smart Energy Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,66 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at