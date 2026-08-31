Ming Yang Smart Energy Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ming Yang Smart Energy Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,73 Prozent auf 1,23 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at