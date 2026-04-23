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23.04.2026 06:31:29
Mingxin New Material A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Mingxin New Material A hat sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Mingxin New Material A mit einem Umsatz von insgesamt 439,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 401,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 9,38 Prozent gesteigert.
In Sachen EPS wurden 0,090 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mingxin New Material A -1,060 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,48 Milliarden CNY gegenüber 1,18 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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