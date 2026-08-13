Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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13.08.2026 09:29:50
MINI Cooper E Paul Smith Edition für den guten Zweck: BMW Deutschland und Sternstunden e.V. übergeben Hauptgewinn in der BMW Welt
MINI Cooper E Paul Smith Edition* als Hauptgewinn der Tombola auf dem Sommerempfang des Bayerischen Landtags von BMW Deutschland und Sternstunden e.V.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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