Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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05.08.2026 00:01:00
MINI debütiert 2026 bei der Rebelle Rally mit neuer Offroad-Modellvariante.
Die anspruchsvolle Offroad-Navigationsrallye für reine Frauenteams führt über rund 2.400 Kilometer durch das herausfordernde Terrain im Westen der USA. Die erfahrene Rallyepilotin und MINI Enthusiastin Felicia Killman tritt gemeinsam mit der Rallye-Beifahrerin Erika Ferrer aus dem Kommunikationsteam der BMW Group Mexiko an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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