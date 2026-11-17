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17.11.2026 06:31:28
Mini Diamonds (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Mini Diamonds (India) hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 INR, nach 0,110 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,14 Milliarden INR – ein Plus von 43,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mini Diamonds (India) 1,49 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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