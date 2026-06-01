Mini Diamonds (India) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mini Diamonds (India) hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mini Diamonds (India) ein EPS von -0,230 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,50 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mini Diamonds (India) 968,3 Millionen INR umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,090 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,290 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,67 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at