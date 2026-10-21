Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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21.10.2026 12:00:00
MINI feiert erfolgreiches Debüt bei der Rebelle Rally 2026: Podiumsplatzierung und zwei Team-Auszeichnungen.
+++ Das MINI US Team erreicht den dritten Platz in der X-Cross-Klasse, wird als „Rookies of the Year“ ausgezeichnet und erhält den „Challenge Accepted“ Award +++ Die erste Teilnahme von MINI an einer der längsten Offroad-Rallyes für Frauen in den USA unterstreicht den Abenteuergeist der Marke +++ Die neue MINI Countryman Untamed Edition beweist sich erfolgreich auf anspruchsvollem Wüstenterrain und unter extremen WetterbedingungenWeiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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