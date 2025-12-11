BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
11.12.2025 12:00:00
MINI setzt auf innovative Materialien im Interieur
+++ Auszeichnung für nachhaltigen Werkstoff im Interieur der MINI-Familie +++ Einsatz von Sekundärmaterialien reduziert CO₂e-Emissionen +++ Kollaboration als Innovationstreiber +++
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
11.12.25
|XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|BMW-Aktie zieht an: Autobauer bekommt einen neuen Chef (finanzen.at)
Analysen zu BMW AGmehr Analysen
|09.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.