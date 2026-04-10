BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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10.04.2026 09:00:00
MINI und Paul Smith präsentieren „A Garden of Curiosity“ auf dem Salone del Mobile 2026
+++ MINI und Paul Smith bringen ihre kreative, optimistische DNA auf die Mailänder Design Week +++ Designinstallation setzt neueste MINI Paul Smith Edition in Szene +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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Nachrichten zu BMW AG
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10.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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10.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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10.04.26
|Handel in Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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10.04.26
|STOXX-Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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10.04.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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10.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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07.04.26
|DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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02.04.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|09.04.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
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|09.04.26
|BMW Neutral
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|07.04.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.