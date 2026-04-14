Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
15.04.2026 00:01:00
MINI x Vagabund: zwei Einzelstücke zwischen Offroad Attitüde und Soundkultur.
+++ MINI und Vagabund präsentieren zwei One-off Fahrzeuge des MINI Countryman für Adventure, Community & Festival Culture +++ Der MINI Countryman wird zur mobilen Bühne für Lifestyle, Musik und Selbstausdruck +++ Fahrzeugindividualisierung only MINI can do +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX knapp in Grün -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street mit positivem Start -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen bewegen sich zum Wochenmitte nur leicht aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.