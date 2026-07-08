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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004

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08.07.2026 20:58:00

Minijobs: So ließen sie sich am sinnvollsten reformieren

Die schwarz-rote Koalition ist gefordert: Experten pochen auf das weitgehende Ende der Minijobs, doch Millionen Bürger sind auf diese angewiesen. Eine sinnvolle Reform ist nicht einfach, aber machbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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