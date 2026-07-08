SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
08.07.2026 20:58:00
Minijobs: So ließen sie sich am sinnvollsten reformieren
Die schwarz-rote Koalition ist gefordert: Experten pochen auf das weitgehende Ende der Minijobs, doch Millionen Bürger sind auf diese angewiesen. Eine sinnvolle Reform ist nicht einfach, aber machbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!