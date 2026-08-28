MiniLuxe hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MiniLuxe hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,6 Millionen CAD – ein Plus von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MiniLuxe 10,4 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at