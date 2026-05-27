MiniLuxe stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MiniLuxe präsentierte am 25.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MiniLuxe ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.

MiniLuxe hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at