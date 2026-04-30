MiniLuxe veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MiniLuxe veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,8 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,070 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,080 CAD erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 38,99 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 35,79 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at