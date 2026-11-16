Minim verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Minim äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,6 Millionen USD – ein Plus von 35,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Minim 1,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at