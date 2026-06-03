MiniMed Group Aktie

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WKN DE: A420FV / ISIN: US60365F1093

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03.06.2026 18:56:34

MiniMed Group Shares Surge 14% Over Strong Revenue Growth In Q4

(RTTNews) - MiniMed Group, Inc. (MMED) shares jumped 14.88 percent, gaining $1.83 to $14.13 on Wednesday, over the company's revenue growth and fiscal 2027 outlook despite a wider fourth-quarter loss.

The stock is currently trading at $14.13, compared with its previous close of $12.30 on the Nasdaq. During the session, it opened at $12.72 and traded between $12.61 and $14.70. Trading volume reached 1.43 million shares, above its average volume of 998,173 shares.

The medical technology company reported a net loss attributable to the company of $183 million, compared with a loss of $172 million in the prior-year quarter. Loss per share remained unchanged at $0.68. However, quarterly revenue increased to $837 million from $724 million a year earlier. The company also projected organic revenue growth of around 10 percent for fiscal 2027 and an adjusted EBITDA margin of approximately 16 percent.

MiniMed Group shares have traded between $10.65 and $20.48 over the past 52 weeks.

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MiniMed Group Inc Registered Shs 14,29 16,18% MiniMed Group Inc Registered Shs

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