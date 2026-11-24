MiniMed Group Aktie
WKN DE: A420FV / ISIN: US60365F1093
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24.11.2026 13:27:54
MiniMed Group Turns To Profit In Q2 On Higher Operating Income And Revenue Growth
(RTTNews) - Tuesday, MiniMed Group, Inc. (MMED) announced its financial results for the second quarter of fiscal 2027, reporting a return to profit on higher operating income and revenue growth, driven by accelerating demand for its products.
Net income for the period stood at $22 million, or $0.08 a share, compared with a loss of $10 million, or $0.04 per share, in the prior year.
Operating income rose to $53 million from last year's $16 million.
Net sales climbed to $822 million from $752 million in the previous year.
Looking ahead to full-year 2027, the company reaffirmed its prior guidance, expecting organic revenue growth of about 10.5 percent and adjusted EBITDA margin of around 11.3 percent for the period.
In pre-market hours, MMED was trading at $17.20, up 2.90 percent on the Nasdaq.
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