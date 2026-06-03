(RTTNews) - Wednesday, Minimed Group, Inc (MMED), a medical technology company, reported a wider loss for the fourth quarter of 2026, ending April 24, despite higher revenue.

Net loss attributable to the company was $183 million, in comparison with the $172 million in the same quarter last year.

On the Nasdaq, the pre-market shares were down 4.72 percent at $12.88, after closing Tuesday's regular trading 2.50 percent higher.

The loss per share for the fourth quarter was $0.68, same as last year.

Revenue for the fourth quarter rose to $837 million, from $724 million in the same quarter in the prior year.

Looking forward for the fiscal 2027, the company expects organic revenue growth of around 10 percent, including a 1.0 to 1.5 percent expected benefit from the extra week in full year 2027. It also expects Adjusted EBITDA Margin of approximately 16 percent.