Minimum Deposit Casinos analysiert Gesetzesvorschlag zu Online-Casinos in Ohio und den wachsenden Druck, Gewinnspiele zu verbieten

WATERFORD, Irland, May 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC), ein globales iGaming-Bewertungszentrum und Abteilung der OneTwenty Group, hat einen neuen Bericht veröffentlicht, in dem die Auswirkungen des House Bill 298 analysiert werden – ein Gesetzesentwurf, der die Online-Glücksspiellandschaft in Ohio neu gestalten könnte.

Der vom Abgeordneten Jay Edwards eingebrachte Gesetzesentwurf zielt darauf ab, das Online-Casino-Glücksspiel im Bundesstaat zu legalisieren, enthält jedoch strenge Bestimmungen. Nur stationäre Casinos und Racino-Betreiber sollen eine Lizenz erhalten dürfen. In einem mutigen Schritt schlägt der Gesetzentwurf auch ein vollständiges Verbot gewinnspielbasierter Online-Glücksspiele vor, ein Modell, das sich in Bundesstaaten, in denen traditionelle Online-Casinos nach wie vor illegal sind, schnell verbreitet hat.

"Was in Ohio passiert, ist Teil eines viel größeren nationalen Trends", so ein leitender Analyst von MDC. "Wir beobachten, dass immer mehr Bundesstaaten unregulierte Gewinnspielplattformen verdrängen und stattdessen strukturierte, besteuerte und verbraucherschützende Online-Casinos lizenzieren."

Im Fall einer Verabschiedung würde Ohio in die wachsende Liste der Bundesstaaten – darunter Montana, Louisiana und New York – aufgenommen, die Gewinnspielseiten mit zwei Währungen ins Visier nehmen. Diese Seiten bewegen sich oft in einer rechtlichen Grauzone und bieten virtuelle Währungen an, die ohne formelle Glücksspiellizenzen gegen echte Geldpreise eingetauscht werden können.

Der Bericht von MDC skizziert die potenziellen Auswirkungen auf den Markt, darunter Veränderungen bei Affiliate-Marketing-Modellen, die Abwanderung von Spielern zu regulierten Plattformen und eine verstärkte Kontrolle des gesamten Glücksspiel-Ökosystems in den USA.

