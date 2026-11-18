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18.11.2026 06:31:28
Mining Americas: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Mining Americas hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 45,7 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,0 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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