Mining Americas: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mining Americas äußerte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,20 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1334,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,2 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 3,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at