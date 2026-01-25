Stokes Aktie

Stokes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: AU000000SKS6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.01.2026 09:59:14

Mining stocks on cusp of supercycle as AI boom stokes metals

With a nearly 90% gain since the start of 2025, MSCI’s Metals and Mining Index has beaten semiconductors, banks and the Magnificent...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Stokes Ltd

mehr Nachrichten