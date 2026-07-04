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WKN: 889349 / ISIN: TH0375010012
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04.07.2026 13:00:51
Minisforum AtomMan G1 Pro Desktop Review: The Wobbly Line Between Desktop and True Mini PC
Not quite a desktop tower or a mini PC, the AtomMan G1 Pro ends up with some of the drawbacks of both designs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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