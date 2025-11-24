MINISO Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MINISO Group A veröffentlichte am 21.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,570 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 6,33 Milliarden HKD gegenüber 4,92 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at