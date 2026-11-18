|
18.11.2026 06:31:28
MINISO Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
MINISO Group A stellte am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 HKD gegenüber 0,390 HKD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MINISO Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,71 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 6,33 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!