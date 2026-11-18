MINISO Group A stellte am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 HKD gegenüber 0,390 HKD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MINISO Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,71 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 6,33 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at