MINISO Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MINISO Group A hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,16 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,360 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,42 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,73 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at