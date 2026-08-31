MINISO Group A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MINISO Group A hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,430 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,69 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MINISO Group A einen Umsatz von 5,36 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at