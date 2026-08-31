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31.08.2026 06:31:29
MINISO Group A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
MINISO Group A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 853,6 Millionen USD gegenüber 686,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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