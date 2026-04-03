MINISO Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MINISO Group A präsentierte am 31.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

MINISO Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 882,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 655,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,31 CNY sowie einem Umsatz von 6,11 Milliarden CNY gerechnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,550 USD beziffert, während im Vorjahr 1,17 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 2,98 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte MINISO Group A 2,36 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 7,96 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 21,36 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at