MINISO Group A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MINISO Group A präsentierte am 21.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MINISO Group A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 809,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 631,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at