MINISO Group A äußerte sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 809,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 982,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at