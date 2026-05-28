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28.05.2026 06:31:29
MINISO Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
MINISO Group A ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MINISO Group A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 USD gegenüber 0,190 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 821,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MINISO Group A einen Umsatz von 608,4 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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