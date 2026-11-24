BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Alois Rainer ist dagegen, beim Umbau der deutschen Wälder hin zu mehr Widerstandsfähigkeit im Klimawandel größere Flächen aus der Nutzung herauszunehmen. Natürlich hätten auch begrenzte Extensivierungen und kleinflächige Stilllegungen ihren Platz und ihre Berechtigung, sagte der CSU-Politiker anlässlich einer Waldkonferenz seines Ressorts in Berlin. "Aber für die große anstehende Anpassung der Wälder brauchen wir vor allem aktives Handeln." Dabei fange man nicht bei null an.

Rainer hob hervor, dass es trotz aktueller Waldschäden in vielen Bereichen eine kontinuierliche positive Entwicklung gebe. So sei der Anteil von Mischwäldern mit mehr Vielfalt gestiegen. "Aktive nachhaltige Waldbewirtschaftung und Waldumbau sind die wesentlichen Schlüssel." Die Gesellschaft brauche Holz und Holzprodukte, die zu Wertschöpfung und zum Klimaschutz beitrügen.

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände warb für innovative Ansätze mit vielversprechenden nicht-heimischen Baumarten, mit denen schon vielerorts Erfahrungen gesammelt worden seien. Dieses Wissen gelte es durch Forschung und Praxis weiterzuentwickeln und in der Breite stärker zu nutzen./sam/DP/zb