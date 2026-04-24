KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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24.04.2026 15:49:18
Minister sieht globalen Champion: Kanadas Cohere übernimmt deutschen KI-Anbieter Aleph Alpha
Lange Zeit wird das deutsche Startup Aleph Alpha zu den Konkurrenten von ChatGPT gezählt. Doch das Unternehmen richtet sich neu aus und weckt so das Interesse der Konkurrenz. Nun greifen Kanadier zu - unter dem Applaus der Politik. Und auch die Lidl-Mutter ist im Boot.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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