Minister: Ukraine produziert wieder mehr Energie - Ausfälle bleiben

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine produziert nach den jüngsten Schäden an der Infrastruktur durch russische Raketenangriffe nach Angaben von Energieminister Herman Haluschtschenko nun wieder mehr Strom. Die Produktion am Sonntag entspreche der verbrauchten Menge, teilte er in Kiew mit. Nach dem Abschluss von Reparaturarbeiten seien Kapazitäten von Atomkraftwerken wieder am Netz. Zugleich wies Haluschtschenko darauf hin, dass es wegen Schäden an den Verteilernetzen immer noch Stromausfälle in einigen Gebieten des Landes gebe. "Es gibt Probleme, allen Kunden den Strom zu liefern", sagt er der Mitteilung zufolge.

Alle neun Reaktorblöcke der Atomkraftkraftwerke seien wieder an das Netz angeschlossen, sagte der Minister. Es habe nach den russischen Raketenangriffen ein "ultraschnelles Reparaturprogramm" gegeben. "Das ist die beste Antwort der ukrainischen Energie-Arbeiter auf die Zerstörungen durch den Feind", sagte Haluschtschenko. Wegen eines größeren Verbrauchs und sinkenden Temperaturen an diesem Montag erwartet der Politiker zum Wochenstart allerdings wieder ein "gewisses Defizit" an Energie. Das größte Atomkraftwerk der Ukraine im Gebiet Saporischschja ist von russischen Kräften besetzt und deshalb nicht unter den von Haluschtschenko genannten Reaktorblöcken.

Seit Mitte Oktober greift Russland mit Raketen die Energieanlagen in der Ukraine an. Zuletzt gab es solche Attacken am Freitag. Wegen der Zerstörungen der Infrastruktur gibt es vielerorts Stromausfälle, von denen immer wieder viele Menschen betroffen sind. Die westlichen Verbündeten der Ukraine haben dem Land auch viele Stromgeneratoren geschickt, um eine Not- und Grundversorgung sicherzustellen./mau/DP/he