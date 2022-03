Minister verteidigt neuerliche Maskenpflicht in Österreich

WIEN (dpa-AFX) - In Österreich gilt seit Donnerstag wieder Maskenpflicht in nahezu allen Innenräumen. Außerdem trat eine neue Quarantäne-Regelung in Kraft. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) verteidigte die neuen Maßnahmen. Auch wenn er Corona-Verschärfungen kurz nach den Öffnungsschritten vom 5. März zunächst auschloss, habe es keine Alternative gegeben, "weil in den Spitälern das Personal wirklich am Anschlag war", so Rauch im ORF-Radio. Die neue Regel, dass die Isolation von Infizierten ab dem fünften Tag auch ohne Freitesten unter gewissen Auflagen endet, sei auf Bitte der Kliniken, Alten- und Pflegeheime angesichts der Personalengpässe festgelegt worden. Derzeit dürften viele Mitarbeiter, die sich trotz Corona-Infektion gesund fühlen, nicht arbeiten gehen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei etwa 3400 Fällen pro 100 000 Einwohner. In Deutschland beträgt der Wert rund 1750./mrd/DP/nas